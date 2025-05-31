Пленные бойцы ВСУ две недели помогали российским военным в Часовом Яре

Представитель подразделения, слова которого приводит «РИА Новости», сообщил, что две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, дезинформируя свое командование через радиостанцию сообщениями о полном контроле над обстановкой.