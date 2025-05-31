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Пленные бойцы ВСУ две недели помогали российским военным в Часовом Яре

Взятые в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) две недели оказывали содействие военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Часовом Яре (ДНР), сообщили в российском подразделении.

Взятые в плен бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) две недели оказывали содействие военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Часовом Яре (ДНР), сообщили в российском подразделении.

Представитель подразделения, слова которого приводит «РИА Новости», сообщил, что две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, дезинформируя свое командование через радиостанцию сообщениями о полном контроле над обстановкой.

Накануне стало известно, что десантники захватили в плен нескольких украинских военных, оставленных сослуживцами при отступлении и укрывавшихся в одном из освобожденных кварталов Часова Яра.

Ранее, в середине мая, российские военные эвакуировали мирных жителей из освобожденной части Часова Яра. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, многим эвакуированным требовалась медицинская помощь, и они долгое время ожидали прихода ВС РФ.

Город Часов Яр, разделенный каналом Северский Донец — Донбасс и находящийся вблизи Артёмовска, обладает важным стратегическим значением. Его освобождение создаст условия для усиления наступления российской армии на Славянско-Краматорскую агломерацию.