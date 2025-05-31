В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом

Ежегодные отключения горячей воды с мая по конец августа — начало сентября необходимы для проверок и ремонта трубопроводов, что позволяет предотвращать аварии и обеспечивать надежность коммунальных систем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.