В Госдуме объяснили необходимость отключения горячей воды летом

Ежегодные отключения горячей воды с мая по конец августа — начало сентября необходимы для проверок и ремонта трубопроводов, что позволяет предотвращать аварии и обеспечивать надежность коммунальных систем. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
По его словам, в российских зимних условиях при температурах ниже −30°C горячая вода подаётся под высоким давлением, что ускоряет износ труб. Поэтому систематические проверки и ремонт при освобождённых от воды трубопроводах — единственный способ избежать аварий и гарантировать стабильность инфраструктуры.
Парламентарий отметил, что отключения проводятся летом, так как остановка котельных в тёплый период минимально влияет на качество жизни: отсутствует отопление, а погода комфортна. По его словам, это оптимальное время для диагностики и ремонтных работ.
Он также заявил, что постоянно совершенствуются технологии проверок, сокращаются сроки отключений. Если в начале 2000-х вода отключалась на три недели, то сегодня — максимум на 10 дней, сказал Колунов.