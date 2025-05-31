Актриса, снявшаяся в легендарном сериале, умерла в США

Актриса Лоретта Суит скончалась в США на 88-м году жизни. Об этом сообщила голливудская пресса со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка. Самой значимой для нее была роль майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш», который транслировался на канале CBS с 1972 по 1983 годы.