Актриса, снявшаяся в легендарном сериале, умерла в США

Знаменитой актрисы не стало на 88-ом году жизни.
Актриса Лоретта Суит скончалась в США на 88-м году жизни. Об этом сообщила голливудская пресса со ссылкой на данные полиции Нью-Йорка. Самой значимой для нее была роль майора Маргарет Халиган в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш», который транслировался на канале CBS с 1972 по 1983 годы.
«Лоретта Суит умерла вскоре после полуночи в пятницу. Предположительно — по естественным причинам у себя дома в Нью-Йорке», — указано в публикации The Hollywood Reporter.
Суит в последние годы активно занималась общественной деятельностью. В 2016 году она основала некоммерческую организацию SwitHeart Animal Alliance для борьбы с жестоким обращением с животными. Часть своих доходов от работы в кино и театре актриса направляла на поддержку именно той инициативы.
Одной из наиболее заметных ролей Суит стала — Элис в фильме «Гонки с дьяволом». Также зрители могли видеть ее в образе журналистки Полли Рид в киноленте «S.O.B».