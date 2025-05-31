В Центральной России резко упадет температура

«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя мая была очень жаркая — на семь градусов температура превышала норму. В воскресенье, 1 июня, температура воздуха снизится примерно на пять градусов», — процитировало Вильфанда РИА Новости.