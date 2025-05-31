В Центральной России резко упадет температура

Несмотря на понижение температуры, погода останется в пределах обычных климатических значений.
В Центральной России в первые дни лета ожидается снижение температуры примерно на пять градусов по сравнению с последней неделей мая. При этом значения останутся выше климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя мая была очень жаркая — на семь градусов температура превышала норму. В воскресенье, 1 июня, температура воздуха снизится примерно на пять градусов», — процитировало Вильфанда РИА Новости.
При этом происходящее синоптик не считает похолоданием. Дневные значения сохранятся в пределах 19−24 градусов, что на один-полтора градуса выше многолетних значений для этого времени года.
Как сообщало URA.RU ранее, в конце весны жителей России ожидает очередной день геомагнитных возмущений. Завершение мая 2025 года ознаменовано повышенной активностью солнечного светила.