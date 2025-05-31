Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет удача в июне

По прогнозам астрологов, июнь обещает быть насыщенным астрологическими событиями и подарить шанс на успех тем, кто окажется в потоке позитивных энергий. Удача в этом месяце улыбнется только трем знакам зодиака.
Июнь для Раков станет перезагрузочным месяцем.
— Космос словно решил вознаградить их за все прошлые трудности. Усиленные Венера и Юпитер сыграют на руку представителям данного знака, помогая восстановить силы, вернуть утраченные позиции и почувствовать вкус победы, — рассказали астрологи.
Удача будет сопровождать Раков во всех сферах жизни. На работе возможны карьерные прорывы и успешные деловые инициативы. Пойдут на спад хронические недомогания, повысится энергия. В личной жизни воцарится гармония и взаимопонимание.
У Стрельцов первая половина июня будет особенно яркой и продуктивной. До 17 числа им будет сопутствовать успех в личной жизни, особенно в романтических отношениях и браке. Стрельцам нужно ожидать повышения жизненного тонуса и мотивации. Им будет сопутствовать удача в любви.
Рыбы — одни из главных фаворитов Юпитера в июне. Эта планета принесет им душевное равновесие и открытие новых горизонтов. Для них июнь станет временем полезных знакомств и новых деловых связей, обучения, саморазвития и повышения квалификации.
— Отличное время для старта нового проекта, смены работы или открытия собственного дела, — говорится на сайте Rsute.ru.
Летняя энергетика располагает к романтике, новым знакомствам и ярким эмоциям. В начале сезона на личном фронте особенно повезет представителям пяти знаков зодиака — именно они в этом месяце окажутся в центре любовных событий. Об этом «Вечерней Москве» рассказала шаманка, экстрасенс и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.