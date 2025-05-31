Российские военные перерезают пути снабжения Вооружённых сил Украины на нескольких участках в Донецкой народной республике, несмотря на переброску дополнительных резервов ВСУ на «наиболее уязвимые» для него направления, заявил Денис Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что, в частности, речь идёт о Красноармейске. Он также отметил, что в ВСУ наблюдается нехватка живой силы.
«Они пытаются всё-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов. Одним из таких направлений, безусловно, является Красноармейск. Но мы видим похожую историю и в Часовом Яре, и на константиновском направлении», — сказал Пушилин в беседе с агентством РИА Новости.
Он подчеркнул, что ВС РФ оперативно реагируют на действия Вооружённых сил Украины.
«Перерезаются пути снабжения противника Вооружёнными Силами Российской Федерации, нарушаем их логистику. И где-то это является первыми шагами по освобождению того или иного населённого пункта», — отметил он.
Ранее Пушили заявил, что Вооружённые силы Украины готовят город Красноармейск в ДНР к уличным боям. Кроме того, украинские военные вывезли из города детей без согласия родителей.