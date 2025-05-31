Пушилин: военные РФ перерезают пути снабжения ВСУ в ДНР

«Они пытаются всё-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов. Одним из таких направлений, безусловно, является Красноармейск. Но мы видим похожую историю и в Часовом Яре, и на константиновском направлении», — сказал Пушилин в беседе с агентством РИА Новости.