Конец весны на Южном Урале запомнится аномальной жарой

В субботу, 31 мая, в Челябинской области будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду, днем местами порывы до 10.
В Челябинске сегодня небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +29 до +31 градуса. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 31 мая, у Александры, Анастасия, Андрея, Василия, Давида, Дениса, Клавдии, Льва, Макара, Матроны, Михаила, Павла, Петра, Семена, Фаины, Федора, Федота, Христины, Юлиана, Юлии.
Между прочим, 31 мая 2025 года отмечают день Федота Овсяника. Согласно народным приметам, сегодня нужно быть осторожнее с подарками. Если вам внезапно преподнесли какой-то презент, лучше вежливо отказаться. Дело в том, что вместе с ним могут передать порчу.