Конец весны на Южном Урале запомнится аномальной жарой

Между прочим, 31 мая 2025 года отмечают день Федота Овсяника. Согласно народным приметам, сегодня нужно быть осторожнее с подарками. Если вам внезапно преподнесли какой-то презент, лучше вежливо отказаться. Дело в том, что вместе с ним могут передать порчу.