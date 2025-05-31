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Мошенники стали иначе получать аккаунты на «Госуслугах»: как жертвы отдают данные преступникам

В МВД рассказали о новой схеме получения мошенниками аккаунтов на «Госуслугах».

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленники всё чаще пользуются ухищренными схемами для получения доступа к аккаунтам жертв на «Госуслугах». Мошенники вновь изменили способ овладевания информацией. Каким образом жертвы сами отдают данные преступникам, рассказали в МВД России.

По сведениям Министерства, жителей убеждают обратиться в техническую поддержку. При этом мошенники дают жертвам поддельные номера. Они поступают, чаще всего, на электронную почту или в сообщениях.

«Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников», — цитирует собеседника ТАСС.

В связи с участившимися махинациями на территории РФ с 1 июня вступает в силу закон о мошенниках. Теперь банки начнут проверять «подозрительное снятие наличных».