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Марочко: ВС РФ взяли ключевые опорные пункты ВСУ в Редкодубе в ДНР

ВС РФ продолжают зачистку населённого пункта, а также его окрестностей.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные взяли под контроль ключевые опорники, а также стратегические объекты Вооружённых сил Украины в Редкодубе, расположенном в Донецкой народной республике, заявил Андрей Марочко.

Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ продолжают зачистку данного населённого пункта, а также его окрестностей.

«Нашими войсками взяты ключевые опорные пункты противника и стратегические объекты, которые находятся в данном населённом пункте», — сказал Марочко ТАСС.

Ранее Марочко заявил, что российские военные расширяют зону своего контроля в районе Редкодуба.

Кроме того, он рассказал, что ВС РФ с освобождением населённого пункта Кондрашовка в Харьковской области планомерно продвигается к Купянску и берет его в охват.