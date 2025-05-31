Марочко: ВС РФ взяли ключевые опорные пункты ВСУ в Редкодубе в ДНР

Российские военные взяли под контроль ключевые опорники, а также стратегические объекты Вооружённых сил Украины в Редкодубе, расположенном в Донецкой народной республике, заявил Андрей Марочко.
Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время ВС РФ продолжают зачистку данного населённого пункта, а также его окрестностей.
«Нашими войсками взяты ключевые опорные пункты противника и стратегические объекты, которые находятся в данном населённом пункте», — сказал Марочко ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что российские военные расширяют зону своего контроля в районе Редкодуба.
Кроме того, он рассказал, что ВС РФ с освобождением населённого пункта Кондрашовка в Харьковской области планомерно продвигается к Купянску и берет его в охват.