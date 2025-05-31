Фургал задолжал государству сотни тысяч рублей

Ранее экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился к представителям прокуратуры с предложением отыскать 8,5 миллиарда рублей, взысканных с него по решению суда, чтобы он имел возможность перечислить эту сумму в бюджет. Кроме того, Фургал заявил, что ему неизвестна даже половина тех компаний, руководство которыми прокуратура приписывает ему.