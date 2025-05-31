В МВД рассказали о новой мошеннической схеме для похищения данных с «Госуслуг»

По информации ведомства, потенциальным жертвам на электронную почту или в мессенджеры поступают письма, которые выглядят как автоматические уведомления от службы поддержки «Госуслуг». В этих сообщениях говорится о якобы несанкционированном доступе к аккаунту, а для решения проблемы предлагается позвонить по указанному телефону. Однако этот номер принадлежит мошенникам. Под психологическим воздействием человек звонит на указанные номера и попадает к мошенникам.