В МВД рассказали о новой мошеннической схеме для похищения данных с «Госуслуг»

Мошенники продолжают попытки получения незаконного доступа к «Госуслугам».
Мошенники начали использовать новые схемы для получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги», заставляя пользователей самостоятельно обращаться в фальшивую техническую поддержку. Об этом сообщили в МВД России.
В министерстве отметили, что в 2025 году наблюдается изменение не только методов доступа к учетным записям россиян, но и целей преступников. «Злоумышленники чаще заставляют гражданина самому обратиться в “техническую поддержку”, предоставляя при этом поддельный номер», — пояснили в МВД, их сообщение передает ТАСС.
По информации ведомства, потенциальным жертвам на электронную почту или в мессенджеры поступают письма, которые выглядят как автоматические уведомления от службы поддержки «Госуслуг». В этих сообщениях говорится о якобы несанкционированном доступе к аккаунту, а для решения проблемы предлагается позвонить по указанному телефону. Однако этот номер принадлежит мошенникам. Под психологическим воздействием человек звонит на указанные номера и попадает к мошенникам.
В ведомстве также зафиксировали изменение целей преступников. Если ранее основное внимание уделялось хищению денег через оформление займов в микрофинансовых организациях, то сейчас неправомерный доступ к аккаунтам используется преимущественно для оказания психологического давления. Мошенники убеждают потерпевших перевести средства на так называемые «безопасные счета», используя данные учетных записей «Госуслуг» как инструмент воздействия. МВД призвало граждан быть особенно внимательными к электронным письмам и сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять контактные телефоны официальных служб поддержки на сайте «Госуслуг».