Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый четвертый подросток в Челябинске планирует летнюю подработку

Более четверти родителей (26%) подростков в Челябинске сообщили, что их дети намерены работать во время летних каникул. Наиболее востребованными вариантами, согласно опросу сервиса SuperJob, стали должности продавца-консультанта, курьера, помощника вожатого, а также сотрудника сферы общественного питания и озеленителя.

Источник: Аргументы и факты

Во время учебного года подрабатывали 13% подростков. Чаще всего они занимали позиции в общепите, работали продавцами, кассирами, курьерами, промоутерами или аниматорами. В поиске занятости 40% детей обходились без помощи, 30% обращались к родителям, а 19% находили работу через друзей.

В топ профессий для подростков в период учебного года попали сотрудник общепита, продавец-кассир, курьер, промоутер, аниматор. В летний список вошли продавец-кассир, курьер, помощник вожатого, сотрудник общепита, озеленитель. Туда также включены специалисты пунктов выдачи заказов, администраторы гостиниц и официанты.