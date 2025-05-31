Каждый четвертый подросток в Челябинске планирует летнюю подработку

Во время учебного года подрабатывали 13% подростков. Чаще всего они занимали позиции в общепите, работали продавцами, кассирами, курьерами, промоутерами или аниматорами. В поиске занятости 40% детей обходились без помощи, 30% обращались к родителям, а 19% находили работу через друзей.