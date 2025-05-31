Какая погода ожидает жителей Центральной России: Вильфанд предупредил о понижении температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с прогнозом на первую неделю лета. Так, жителей Центральной России ожидает более прохладная погода, чем в конце весны. В первые дни июня температура понизится в среднем на 7 градусов в сравнении с текущей, транслирует ТАСС.
По прогнозу Романа Вильфанда, на следующей неделе погода в Центральной России будет облачной. Ожидаются также недолговременные дожди. Эксперт предупредил жителей, что высоких температур пока ждать не стоит.
«С солнечной погодой можно попрощаться. Температурный фон ночью составит плюс 9−13 градусов, дневная температура будет в диапазоне плюс 19−24 градусов в течение понедельника, вторника и среды», — уточнил Роман Вильфанд.
Петербуржцев также ждут бессолнечные дни. В текущие выходные температура поднимется до +18 градусов. Жителей ожидают дожди.