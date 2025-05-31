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Какая погода ожидает жителей Центральной России: Вильфанд предупредил о понижении температуры

Вильфанд назвал начало лета в Центральной РФ более прохладным, чем конец весны.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с прогнозом на первую неделю лета. Так, жителей Центральной России ожидает более прохладная погода, чем в конце весны. В первые дни июня температура понизится в среднем на 7 градусов в сравнении с текущей, транслирует ТАСС.

По прогнозу Романа Вильфанда, на следующей неделе погода в Центральной России будет облачной. Ожидаются также недолговременные дожди. Эксперт предупредил жителей, что высоких температур пока ждать не стоит.

«С солнечной погодой можно попрощаться. Температурный фон ночью составит плюс 9−13 градусов, дневная температура будет в диапазоне плюс 19−24 градусов в течение понедельника, вторника и среды», — уточнил Роман Вильфанд.

Петербуржцев также ждут бессолнечные дни. В текущие выходные температура поднимется до +18 градусов. Жителей ожидают дожди.