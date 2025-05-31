Какая погода ожидает жителей Центральной России: Вильфанд предупредил о понижении температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд выступил с прогнозом на первую неделю лета. Так, жителей Центральной России ожидает более прохладная погода, чем в конце весны. В первые дни июня температура понизится в среднем на 7 градусов в сравнении с текущей, транслирует ТАСС.