Казахстанцы жалуются на состояние трассы Караганда — Жезказган

Как отмечается в сюжете, чтобы ездить по этой дороге, нужна не только машина, но и крепкие нервы. На участке между Карагандой и Жезказганом практически нет асфальта. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, но точные сроки ремонта до сих пор не названы. По словам местных жителей, вопрос поднимается из года в год, но конкретные решения не принимаются. В результате таксисты вынуждены поднимать цены, что бьет по карманам простых людей.