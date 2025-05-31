Казахстанцы жалуются на состояние трассы Караганда — Жезказган

Со слов казахстанцев, ее текущее состояние превращает их каждую поездку в настоящее испытание.
Часто ездим по трассе Жезказган — Караганда. Дорога в ужасном состоянии, вся разбита, ехать невозможно. Но мы все равно вынуждены по ней ездить. Машины ломаются, приходится постоянно что-то чинить и покупать запчасти, все деньги уходят на починку авто.
Как отмечается в сюжете, чтобы ездить по этой дороге, нужна не только машина, но и крепкие нервы. На участке между Карагандой и Жезказганом практически нет асфальта. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, но точные сроки ремонта до сих пор не названы. По словам местных жителей, вопрос поднимается из года в год, но конкретные решения не принимаются. В результате таксисты вынуждены поднимать цены, что бьет по карманам простых людей.
Плохое состояние дороги, по которой ежедневно ездят сотни машин, влияет и на безопасность движения. Как итог — частые аварии. Между тем это дорога республиканского значения, с немалой протяженностью — около пятисот двадцати километров.
Последний капитальный ремонт здесь проводился 10 лет назад. При этом на содержание дорог в регионе из бюджета выделено 800 миллионов тенге.
Почему на стратегически важном направлении до сих пор нет качественного асфальта и когда ждать перемен, рассказал заместитель директора филиала АО «КазАвтоЖол» Ертай Тайжанов.
Планируется реконструкция дороги между Жезказганом и Карагандой. Это будет дорога второй категории. Конкурсную документацию завершат к концу следующего месяца, а в течение 2−3 месяцев определим подрядчика. Возможно, реконструкция начнется в следующем году или через один год. А пока подрядная организация, обслуживающая дороги республиканского значения в Улытауском регионе, занимается текущим содержанием трассы.
Как отмечается в материале, существенных перемен в облике трассы пока не предвидится. Важнейший для региона и страны в целом дорожный участок остается много лет без капитального ремонта.