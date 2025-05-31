На Южном Урале пригородные поезда готовят к летнему сезону

Масштабная работа состоит из нескольких основных этапов. Специалисты производят диагностику критически важных систем: силового оборудования, тормозов, колесных пар, автосцепок. Они выполняют техобслуживание вентиляции, кондиционеров, электрочасотепловых котлов, проверку автоматических дверей и форточек. Также предусмотрены очистка дренажных систем, регулировка токоприемников и промывка воздушных фильтров, проверка герметичности трубопроводов, перевод вентиляции на летний режим. Еще были запланированы ревизия грозозащитных устройств, контроль целостности остекления и наличия предупреждающих знаков. Наконец, выполняется генеральная уборка салонов и наружная мойка составов.