Опубликован прогноз погоды на 31 мая 2025 года

Публикуем прогноз погоды на 31 мая 2025 года.
В этот день ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, так что не забудьте взять с собой зонтики, если планируете проводить время на улице.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 метров в секунду, что придаст погоде свежесть.
Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, а в течение дня температура поднимется максимально до +9−11 градусов.
Ранее мы публиковали предварительный прогноз погоды на июнь 2025.