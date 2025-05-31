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Опубликован прогноз погоды на 31 мая 2025 года

Публикуем прогноз погоды на 31 мая 2025 года.

Публикуем прогноз погоды на 31 мая 2025 года.

В этот день ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, так что не забудьте взять с собой зонтики, если планируете проводить время на улице.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 метров в секунду, что придаст погоде свежесть.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, а в течение дня температура поднимется максимально до +9−11 градусов.

Ранее мы публиковали предварительный прогноз погоды на июнь 2025.