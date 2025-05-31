До +21 градусов ожидается в Иркутске 31 мая

На Байкале переменная облачность, преимущественно без осадков, по северной части местами небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 15−18 м/с. Температура +12,+17, при облачной погоде +5,+10 градусов.