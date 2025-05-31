До +21 градусов ожидается в Иркутске 31 мая

До +19, +21 градусов ожидается в Иркутске в последний день весны 31 мая. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В западных, северных районах небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом в западных, центральных, северных районах на северо-западный 5−10 м/с, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура +16, +21, местами +6,+11 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале переменная облачность, преимущественно без осадков, по северной части местами небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 6−11 м/с. Местами порывы могут достигать до 15−18 м/с. Температура +12,+17, при облачной погоде +5,+10 градусов.