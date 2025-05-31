Эксперт объяснил, как не стать случайным участником преступной финсхемы

Соблюдение простых правил при банковских переводах защитит граждан от вовлечения в незаконные схемы и уголовного преследования, сообщил председатель комитета по финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов в интервью РИА Новости.
Семов подчеркнул, что «дропперы» (лица, переводившие деньги по указанию мошенников) косвенно способствуют преступлениям. В связи с этим Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности для таких посредников, предусматривающий до 6 лет лишения свободы и штраф от 100 до 500 тыс. рублей.
По его словам, необходимо соблюдать следующие правила: не передавать платежные средства посторонним, никогда не сообщать коды доступа к банковским аккаунтам или онлайн-сервисам, отказываться от предложений «заработать» на переводе чужих денег через собственный счет. Также не стоит верить в легенды об «оптимизации», а при ошибочном поступлении средств на счет нужно немедленно инициировать возврат через банк. Если банк отказывает, нужно сменить кредитную организацию. Ни при каких обстоятельствах нельзя тратить не тратьте поступившие чужие деньги.
Эксперт отметил, что большинство дропперов — подростки. Они часто наивно не задумываются о происхождении денег и последствиях (финансирование терроризма, наркоторговля). Организаторы манипулируют ими, уверяя в отсутствии наказания, хотя дропперов привлекают по статьям о мошенничестве, незаконной банковской деятельности и т.д., а также блокируют счета.
Семов успокоил, что закон нацелен на злоумышленников, действующих из корыстных побуждений (за плату или знающих о сомнительности операций). От ответственности освобождаются впервые попавшие в такую схему и способствовавшие раскрытию преступления. Тех, кого ввели в заблуждение (например, убедили перевести ошибочно поступившие средства), не станут привлекать по этой статье.