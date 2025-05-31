Эксперт объяснил, как не стать случайным участником преступной финсхемы

По его словам, необходимо соблюдать следующие правила: не передавать платежные средства посторонним, никогда не сообщать коды доступа к банковским аккаунтам или онлайн-сервисам, отказываться от предложений «заработать» на переводе чужих денег через собственный счет. Также не стоит верить в легенды об «оптимизации», а при ошибочном поступлении средств на счет нужно немедленно инициировать возврат через банк. Если банк отказывает, нужно сменить кредитную организацию. Ни при каких обстоятельствах нельзя тратить не тратьте поступившие чужие деньги.