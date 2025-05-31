Пентагон потратит миллиард долларов за разработку нового вида оружия

Дональд Трамп объявил во вторник, что его администрация продолжит разработку так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая, по его мнению, защитит Соединенные Штаты от возможных иностранных ударов с использованием оружия наземного и космического базирования. Генерал космических сил Майкл Гетлейн будет отвечать за систему ПРО, которая может стоить $540 млрд в течение 20 лет. Ожидается, что проект в конечном итоге будет реализован в основном в рамках партнерства с крупными оборонными подрядчиками, включая компанию SpaceX Илона Маска, поскольку у нее есть возможности по производству ракет для вывода на орбиту полезных военных грузов и спутников, которые могут поставлять средства наблюдения и целеуказания нового поколения.