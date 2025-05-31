Пентагон потратит миллиард долларов за разработку нового вида оружия

Министерство обороны США объявило о заключении контракта стоимостью более 1 миллиарда долларов на разработку и оснащение систем для программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).
«Компания Lockheed Martin Space (г. Литлтон, штат Колорадо) получает право на модификацию к существующему контракту без указания фиксированной цены по схеме “возмещение затрат + стимулирующее вознаграждение” и “возмещение затрат + фиксированное вознаграждение” с предельной суммой в размере 1 002 700 000 долларов США», — указано в опубликованном Пентагоном реестре контрактов.
Как уточняет Пентагон, в рамках контракта будут выполнены: поддержка управления программой, разработка инженерных решений, системная интеграция, закупка материалов с длительным сроком поставки, а также изготовление специальной оснастки и оборудования для производства ракет и пусковых платформ БГУ.
«Быстрый глобальный удар» (БГУ) — экспериментальная программа США, нацеленная на создание высокоточного неядерного оружия, способного поразить любую цель в мире менее чем за час. Проект включает разработку гиперзвуковых ракет и других высокоскоростных ударных систем.
Дональд Трамп объявил во вторник, что его администрация продолжит разработку так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая, по его мнению, защитит Соединенные Штаты от возможных иностранных ударов с использованием оружия наземного и космического базирования. Генерал космических сил Майкл Гетлейн будет отвечать за систему ПРО, которая может стоить $540 млрд в течение 20 лет. Ожидается, что проект в конечном итоге будет реализован в основном в рамках партнерства с крупными оборонными подрядчиками, включая компанию SpaceX Илона Маска, поскольку у нее есть возможности по производству ракет для вывода на орбиту полезных военных грузов и спутников, которые могут поставлять средства наблюдения и целеуказания нового поколения.