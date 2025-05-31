Пленный Василькин: мобилизованных солдат ВСУ обманом отправили на передовую

«Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь, потому что меня взяли ТЦК. Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.