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Пленный Василькин: мобилизованных солдат ВСУ обманом отправили на передовую

Сотрудники ТЦК обещали, что отправят украинцев на вторую линию «копать блиндажи».

Источник: Аргументы и факты

Мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины обманывают и отправляют на передовую, заявил пленный боец ВСУ Валерий Василькин.

Пленный рассказал, что военкомы обещали, что оправят его на вторую линию «копать блиндажи», а на самом деле он оказался в Дзержинске в Донецкой народной республике. Вместе с ним на передовую попали около 100 человек.

«Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь, потому что меня взяли ТЦК. Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.

Мобилизованного солдата ВСУ взяли в плен бойцы группировки войск «Юг» неподалёку от освобождённого населённого пункта Романовка в ДНР.

Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска в феврале текущего года.

Ранее Василькин сообщил, что из ста мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины, направленных командованием в район боевых действий у Дзержинска, выжили лишь 11 военных.