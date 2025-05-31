Мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины обманывают и отправляют на передовую, заявил пленный боец ВСУ Валерий Василькин.
Пленный рассказал, что военкомы обещали, что оправят его на вторую линию «копать блиндажи», а на самом деле он оказался в Дзержинске в Донецкой народной республике. Вместе с ним на передовую попали около 100 человек.
«Проживаю рядом с городом Одесса. Очутился здесь, потому что меня взяли ТЦК. Сказали поедем на вторую линию копать блиндажи, но нас загрузили всем, чем попало, нас сюда забросили 100 человек», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.
Мобилизованного солдата ВСУ взяли в плен бойцы группировки войск «Юг» неподалёку от освобождённого населённого пункта Романовка в ДНР.
Напомним, Минобороны РФ заявило об освобождении Дзержинска в феврале текущего года.
Ранее Василькин сообщил, что из ста мобилизованных солдат Вооружённых сил Украины, направленных командованием в район боевых действий у Дзержинска, выжили лишь 11 военных.