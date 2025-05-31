Медики рассказали, как проходили лечение в РФ раненые бойцы КНДР

На одной из открыток было написано: «Мы вспомним вашу родную любовь из поколения в поколение». На другой — изображены флаги РФ и Северной Кореи, а также слова бойца из КНДР, передавшего привет врачам и медсестрам, которые дарят «безграничную преданность».