Раненые северокорейские бойцы, попавшие на лечение в госпитали, были очень спокойными, рассудительными и неприхотливыми. Об этом рассказал источник aif.ru, помогавший военным КНДР, на условиях анонимности.
«Они очень спокойные. Очень рассудительные. С чувством собственного достоинства. Очень выносливые, неприхотливые», — отметил собеседник издания.
Ранее северокорейские военные, получившие ранения в ходе боев в курском приграничье, оставили трогательные послания врачам, которые оказывали им помощь в одном из госпиталей.
На одной из открыток было написано: «Мы вспомним вашу родную любовь из поколения в поколение». На другой — изображены флаги РФ и Северной Кореи, а также слова бойца из КНДР, передавшего привет врачам и медсестрам, которые дарят «безграничную преданность».
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за профессионализм, мужество и героизм, проявленные совместно с российскими бойцами при освобождении приграничья в Курской области от ВСУ.