Режиссеры высказались о скором возвращении Михаила Ефремова в кино

Актер Михаил Ефремов спустя два месяца после выхода из колонии по УДО получил предложение о съемках и уже подписал контракт на 13 млн рублей, сообщают СМИ. Aif.ru поговорил с режиссерами, готовыми поработать с артистом, и узнал об их планах.
Кто звал Ефремова на съемки еще в колонии.
В январе 2025 года СМИ писали, что режиссеры начали проводить пробы с участием Ефремова в колонии.
Режиссер Сергей Кальварский рассказал aif.ru, что через ФСИН-письмо обсуждал с актером возможность совместной работы.
«Мы говорили об этом с ним не только, когда он вышел из мест не столь отдаленных. Мы обсуждали это и через ФСИН-письмо. Мы много лет дружим, я считаю его большим русским артистом. Очень хочу, чтобы он сыграл в моем проекте», — отметил он.
Кальварский выразил надежду, что совсем скоро сможет пригласить Ефремова в конкретный проект.
С кем еще может поработать Ефремов.
Помимо Кальварского, о желании поработать с Ефремовым заявляли режиссеры Александр Баршак, Алексей Герман-младший, Кирилл Кузин и другие.
Герман-младший отмечал, что хочет пригласить актера поучаствовать в пробах на одну из ролей в фильме о Сергее Эйзенштейне. В проекте будет много звезд, но их имена разглашать он не стал.
Баршак рассказал aif.ru, что от идеи пригласить Ефремова не отказывается. Но пока говорить о подробностях не может.
«Сейчас нет никакой информации, не могу вам ничего сказать до времен, пока не наступит ясность по всем вопросам», — пояснил он.
При этом источник aif.ru в киноиндустрии подтвердил, что Ефремов положительно отнесся к одному из предложений о возможных съемках в кино.
Сам артист пока не реагирует на шумиху в СМИ вокруг него. Его директор Татьяна Глаголева также не стала комментировать журналистам возможное возвращение Ефремова в кино.