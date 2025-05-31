Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссеры высказались о скором возвращении Михаила Ефремова в кино

Артист подписал контракт на 13 млн рублей, утверждают СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Актер Михаил Ефремов спустя два месяца после выхода из колонии по УДО получил предложение о съемках и уже подписал контракт на 13 млн рублей, сообщают СМИ. Aif.ru поговорил с режиссерами, готовыми поработать с артистом, и узнал об их планах.

Кто звал Ефремова на съемки еще в колонии.

В январе 2025 года СМИ писали, что режиссеры начали проводить пробы с участием Ефремова в колонии.

Режиссер Сергей Кальварский рассказал aif.ru, что через ФСИН-письмо обсуждал с актером возможность совместной работы.

«Мы говорили об этом с ним не только, когда он вышел из мест не столь отдаленных. Мы обсуждали это и через ФСИН-письмо. Мы много лет дружим, я считаю его большим русским артистом. Очень хочу, чтобы он сыграл в моем проекте», — отметил он.

Кальварский выразил надежду, что совсем скоро сможет пригласить Ефремова в конкретный проект.

С кем еще может поработать Ефремов.

Помимо Кальварского, о желании поработать с Ефремовым заявляли режиссеры Александр Баршак, Алексей Герман-младший, Кирилл Кузин и другие.

Герман-младший отмечал, что хочет пригласить актера поучаствовать в пробах на одну из ролей в фильме о Сергее Эйзенштейне. В проекте будет много звезд, но их имена разглашать он не стал.

Баршак рассказал aif.ru, что от идеи пригласить Ефремова не отказывается. Но пока говорить о подробностях не может.

«Сейчас нет никакой информации, не могу вам ничего сказать до времен, пока не наступит ясность по всем вопросам», — пояснил он.

При этом источник aif.ru в киноиндустрии подтвердил, что Ефремов положительно отнесся к одному из предложений о возможных съемках в кино.

Сам артист пока не реагирует на шумиху в СМИ вокруг него. Его директор Татьяна Глаголева также не стала комментировать журналистам возможное возвращение Ефремова в кино.