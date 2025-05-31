Режиссеры высказались о скором возвращении Михаила Ефремова в кино

«Мы говорили об этом с ним не только, когда он вышел из мест не столь отдаленных. Мы обсуждали это и через ФСИН-письмо. Мы много лет дружим, я считаю его большим русским артистом. Очень хочу, чтобы он сыграл в моем проекте», — отметил он.