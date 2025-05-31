328 школ в удалённых населённых пунктах подключат к интернету в этом году

В настоящее время реализуется пилотный проект по обеспечению отдалённых образовательных учреждений интернетом с использованием спутниковой сети Starlink — к сети уже подключено 1 674 школы. Кроме того, в рамках гранта Европейского союза до конца 2025 года планируется подключить к высокоскоростному спутниковому интернету 328 сельских населённых пунктов. Также в рамках национального проекта «Доступный интернет» в сфере связи до 2027 года предполагается построить волоконно-оптические линии в 3 010 сельских населённых пунктах, охватив 2 039 школ.