Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет: США не стремятся к конфликту с КНР, но готовы «сражаться»

Шеф Пентагона уточнил, что «исходящая от Китая угроза реальна».

Источник: Аргументы и факты

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Китайской народной Республикой, при этом американская сторона готова «сражаться и побеждать».

Он уточнил, что речь идёт о сценарии «провала попыток сдерживания». По его словам, «исходящая от Китая угроза реальна, и она может быть неминуемой».

«Никто не знает, к чему в конечном счёте стремится Китай. Но они готовятся, а значит, готовы должны быть и мы. Мы не стремимся подавить или ущемить Китай, окружить или спровоцировать его. Мы не стремимся к смене режима. Но если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у Министерства обороны получается лучше всего, — сражаться и решительно побеждать», — сказал Хегсет.

Заявление прозвучало в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты хотят предотвратить возможный вооружённый конфликт с КНР.