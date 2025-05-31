Хегсет: США не стремятся к конфликту с КНР, но готовы «сражаться»

«Никто не знает, к чему в конечном счёте стремится Китай. Но они готовятся, а значит, готовы должны быть и мы. Мы не стремимся подавить или ущемить Китай, окружить или спровоцировать его. Мы не стремимся к смене режима. Но если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у Министерства обороны получается лучше всего, — сражаться и решительно побеждать», — сказал Хегсет.