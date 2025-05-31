Около 250 миллионов пчел вылетели из перевернувшегося грузовика в США

Перевозивший пчелиные ульи грузовой автомобиль перевернулся в штате Вашингтон, в результате на свободе оказались около 250 миллионов насекомых. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил офис шерифа округа Уотком.
— Почти 250 миллионов пчел оказались на свободе. Избегайте места ДТП, потому что пчелы могут разлететься, — сказано в сообщении в соцсети.
В настоящее время на месте происшествия работают несколько десятков пчеловодов. Участок дороги, на котором произошла авария, будет закрыт как минимум до утра субботы, 31 мая.
Причины произошедшего выясняются, передает ТАСС.
В апреле матч между командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии два раза прервали из-за нападения роя агрессивных пчел. На 28-й минуте помощник судьи попытался скрыться от разъяренных насекомых и лег на газон, накрывшись полотенцем. Почти сразу рефери в целях гарантии безопасности объявил небольшой перерыв.