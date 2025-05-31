Около 250 миллионов пчел вылетели из перевернувшегося грузовика в США

В апреле матч между командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии два раза прервали из-за нападения роя агрессивных пчел. На 28-й минуте помощник судьи попытался скрыться от разъяренных насекомых и лег на газон, накрывшись полотенцем. Почти сразу рефери в целях гарантии безопасности объявил небольшой перерыв.