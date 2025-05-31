Муниципальные парковки Владивостока подорожают в центре города со 2 июня

С понедельника, 2 июня, водителям в центре Владивостока придётся платить больше за парковку. Администрация города утвердила новые тарифы для муниципальных парковочных зон, где стоимость часа будет расти по мере приближения к самым оживлённым улицам. Соответствующее решение зафиксировано в обновлённой редакции постановления № 2426, опубликованной на официальном сайте мэрии.
Например, на Фонтанной час стоянки для легкового автомобиля подорожает с 75 до 100 рублей. Резко вырастут цены возле здания правительства Приморья и бывшего разворотного кольца на Уткинской: там тариф увеличится вдвое — с 50 до 100 рублей. Ещё в 12 зонах плата поднимется на 25 рублей.
При этом на 11 участках изменения не коснутся водителей. В их числе:
— Парковка № 40 на проспекте Красного Знамени (дома 10−20 и 15).
— Зона № 90 на Дальзаводской улице.
— Участок № 205 на улице Прапорщика Комарова (дома 32, 32с2, 34).
— Территории № 300−430 на Корабельной набережной, Русской улице, проспектах Острякова и Океанском.
Новый базовый тариф для дорог местного значения составит 70 рублей за час. Для жителей также изменится стоимость резидентных разрешений: первое обойдётся в 2000 рублей в год, второе — уже в 35 000 рублей.
Актуальные цены по конкретным адресам можно проверить:
— В разделе парковок портала «Цифровое Приморье».
— Через одноимённое мобильное приложение.
— На информационных стендах в парковочных зонах.
Решение принято на фоне почти стопроцентной заполняемости парковок в рабочее время. В мэрии рассчитывают, что повышение тарифов:
— Увеличит оборачиваемость мест (чтобы одно машиноместо использовали несколько автомобилей за день).
— Снизит нагрузку на дорожную сеть.
— Уменьшит количество машин, медленно курсирующих в поисках свободного места.
— Сократит случаи нарушений правил стоянки.
Всего в систему платных парковок Владивостока входят 42 уличные зоны и 2 закрытые территории. Официальный документ с детализацией тарифов уже опубликован на сайте городской администрации.