Муниципальные парковки Владивостока подорожают в центре города со 2 июня

Например, на Фонтанной час стоянки для легкового автомобиля подорожает с 75 до 100 рублей. Резко вырастут цены возле здания правительства Приморья и бывшего разворотного кольца на Уткинской: там тариф увеличится вдвое — с 50 до 100 рублей. Ещё в 12 зонах плата поднимется на 25 рублей.