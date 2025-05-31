После гибели бывшего профессора МГУ завели дело о доведении до суицида

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели экс-профессора МГУ Бориса Бояринцева, который покончил с собой, лишившись 52,6 миллиона рублей в результате действий телефонных мошенников. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства)», — уточнил собеседник агентства.
Ранее правоохранители информировали, что Бояринцев с декабря 2024 года передал мошенникам свыше 52,6 млн рублей, после чего совершил суицид. По данному факту уже расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщалось, что 78-летний профессор 25 мая уехал к другу «отдохнуть и развеяться». Вернувшись, друг обнаружил его тело без признаков жизни. В кармане мужчины нашли документ о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Дочь погибшего отметила, что после кражи денег отец постоянно находился в подавленном состоянии. По ее словам, аферистам переданы средства от продажи нескольких квартир и накопления со счетов.