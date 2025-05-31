После гибели бывшего профессора МГУ завели дело о доведении до суицида

Как сообщалось, что 78-летний профессор 25 мая уехал к другу «отдохнуть и развеяться». Вернувшись, друг обнаружил его тело без признаков жизни. В кармане мужчины нашли документ о возбуждении уголовного дела о мошенничестве. Дочь погибшего отметила, что после кражи денег отец постоянно находился в подавленном состоянии. По ее словам, аферистам переданы средства от продажи нескольких квартир и накопления со счетов.