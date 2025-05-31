Завершено следствие по делу экс-руководителя ГВСУ Белкова

По словам защитника, конкурсные процедуры по закупке медицинского оборудования проводились в строгом соответствии с законодательством, а сделка не нанесла ущерба государству. Костенко подчеркнул, что его подзащитный обеспечил выполнение гособоронзаказа в условиях санкционных ограничений на поставки высокотехнологичного оборудования для нужд Минобороны.