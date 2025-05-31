Завершено следствие по делу экс-руководителя ГВСУ Белкова

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного военно-строительного управления Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра. Как сообщил РИА Новости адвокат подзащитного Роман Костенко, следственная группа не установила корыстного умысла в действиях обвиняемого.
По словам защитника, конкурсные процедуры по закупке медицинского оборудования проводились в строгом соответствии с законодательством, а сделка не нанесла ущерба государству. Костенко подчеркнул, что его подзащитный обеспечил выполнение гособоронзаказа в условиях санкционных ограничений на поставки высокотехнологичного оборудования для нужд Минобороны.
«Наш подзащитный сумел исполнить гособоронзаказ в период введенных санкций, заключающихся в запрете иностранным производителям поставлять высокотехнологичные продукты в адрес Минобороны», — заявил адвокат.
25 мая Белкову было предъявлено окончательное обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). В настоящее время сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами дела.
Ранее сообщалось, что обвиняемый экс-глава ГВСУ Белков и его жена имеют иностранные счета.