Никотиновый детокс: Врач рассказал, как перехитрить организм при отказе от никотина

По словам специалиста, после отказа от никотина в организме резко снижается выработка дофамина, что напрямую влияет на эмоциональное состояние человека. В этот период возможны раздражительность, тревожность, подавленность, плаксивость, сложности с концентрацией внимания. Многие отмечают, что становятся не похожи на себя, теряют контроль над эмоциями. Это часто становится причиной срыва и возврата к сигаретам. Многим тяжело даётся отказ от курения ещё и потому, что сигарета долгое время была средством снятия стресса.