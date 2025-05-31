Стало известно о лечении раненых корейских солдат в российском госпитале

Раненые бойцы КНДР, помогавшие в освобождении курского приграничья и попавшие на лечение в госпитали, принимали помощь с благодарностью. Об этом рассказал источник aif.ru, помогавший корейским военным в одном из медучреждений.
«Помощь принимали с достоинством и большой благодарностью», — сказал собеседник издания.
Северокорейские военные были спокойными, неприхотливыми и при этом очень выносливыми, добавил источник.
Ранее северокорейские военные, получившие ранения в ходе боев в курском приграничье, оставили трогательные послания в виде открыток и плакатов врачам, которые оказывали им помощь в одном из госпиталей.
Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил северокорейских военных за профессионализм, мужество и героизм, проявленные совместно с российскими бойцами при освобождении приграничья в Курской области от ВСУ.
По оценкам военных экспертов, в боях в курском приграничье могли участвовать от 10 до 50 тысяч корейских военных.