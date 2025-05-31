Детей бесплатно пустят в зоосад Хабаровска в День защиты детей

В программе — интерактивный концерт, танцевальные игры, мастер-классы, викторины и возможность пообщаться с «контактными» животными. Кроме того, гостей ждут показательные кормления. Так, в 14:00 можно будет увидеть, как кормят персидского леопарда Стивена, а в 14:30 — белого медведя Алмаза.