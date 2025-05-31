Детей бесплатно пустят в зоосад Хабаровска в День защиты детей

В Хабаровске зоосад «Приамурский» 1 июня бесплатно откроет двери для детей от 6 до 17 лет. Посетить зверей можно будет с 10 до 18 часов.
В программе — интерактивный концерт, танцевальные игры, мастер-классы, викторины и возможность пообщаться с «контактными» животными. Кроме того, гостей ждут показательные кормления. Так, в 14:00 можно будет увидеть, как кормят персидского леопарда Стивена, а в 14:30 — белого медведя Алмаза.
Подобные показы в зоосаде проходят регулярно, для них составлено специальное расписание на весь июнь. Организаторы обещают праздник не только детям, но и взрослым, — сообщает телеграм-канал зоосада «Приамурский».