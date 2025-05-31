Россияне могут внести в паспорт РФ дополнительные отметки

В Министерстве напомнили об обязательных отметках, которые должны быть прописаны у каждого гражданина страны. Так, в паспорте необходимо указать информацию о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета в пределах России. Кроме того, важным пунктом является отношение к воинской обязанности.