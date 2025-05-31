Россияне могут внести в паспорт РФ дополнительные отметки

Граждане России могут внести в паспорт дополнительные сведения. Эти отметки не являются обязательными и добавляются по желанию. К таким данным относятся сведения о группе крови и ИНН, уведомили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
В Министерстве напомнили об обязательных отметках, которые должны быть прописаны у каждого гражданина страны. Так, в паспорте необходимо указать информацию о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета в пределах России. Кроме того, важным пунктом является отношение к воинской обязанности.
«Необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями — о группе крови (соответствующими медицинскими организациями), а также об идентификационном номере налогоплательщика (налоговыми органами)», — цитирует документ ТАСС.
Ранее сотрудники правоохранительных органов лишили паспорта РФ уроженку Киргизии. Причиной послужили факты совершения жительницей действий, «негативно влияющих на общественно-политическую стабильность».