Боец СВО рассказал, что видел, как души погибших солдат уходят в небо

Ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов рассказал aif.ru историю о бойце, который в зоне спецоперации (СВО), по его словам, стал свидетелем необычного видения: наблюдал, как души погибших уходят в небо, оставляя за собой «грязную одежду».
«Один боец находился в зоне боевых действий, и он увидел свечение из кустов. Это был не фонарик. Он зашел туда и увидел, как души погибших уходят в небо», — рассказал Голованов.
По его словам, солдат увидел женщину, которая просила погибших складывать «грязную одежду» в ящик — в таком виде, как она сказала, «туда» нельзя.
«Он подошел, и его туда не пустили. Сказали, что ему рано. А те, кто стоял там, снимали грязную одежду и уходили в небо», — поделился собеседник.
Голованов добавил, что эта история, как и многие другие, была зафиксирована священниками.
«Мы знаем, что с земной смертью ничего не заканчивается, есть вечная жизнь», — подчеркнул он.
Ранее Голованов поделился с aif.ru историей участника спецоперации из Якутии, которого ошибочно признали погибшим. Позже мужчина ожил в морге.