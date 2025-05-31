Миллионы за продажу детей и смерти младенцев: резонансные случаи в России на почве суррогатного материнства

Во Владивостоке восемь медработников обвиняются в торговле детьми и незаконном их вывозе за границу. Они оформляли фиктивных медицинских заключений, в которых намеренно указывались ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Затем применяли вспомогательные репродуктивные технологии для создания эмбрионов и рождения детей, которых впоследствии продавали и организовывали их вывоз за границу. Причем это не первое такое дело в России и не все из них являются однозначными. URA.RU рассказывает, кто за последнее время обвинялся в торговле детьми при организации платных услуг в области искусственного оплодотворения и суррогатного вынашивания детей.