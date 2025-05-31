Миллионы за продажу детей и смерти младенцев: резонансные случаи в России на почве суррогатного материнства

Во Владивостоке врачей обвиняют в торговле детьми.
Во Владивостоке восемь медработников обвиняются в торговле детьми и незаконном их вывозе за границу. Они оформляли фиктивных медицинских заключений, в которых намеренно указывались ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Затем применяли вспомогательные репродуктивные технологии для создания эмбрионов и рождения детей, которых впоследствии продавали и организовывали их вывоз за границу. Причем это не первое такое дело в России и не все из них являются однозначными. URA.RU рассказывает, кто за последнее время обвинялся в торговле детьми при организации платных услуг в области искусственного оплодотворения и суррогатного вынашивания детей.
13 детей за 53 миллиона рублей.
Во Фрунзенский районный суд города Владивостока поступило уголовное дело в отношении восьми сотрудников частной медицинской организации, обвиняемых в торговле детьми и их незаконном вывозе за пределы РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
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Из материалов дела следует что с 2018 по 2020 годы группа медиков оформляла фиктивные медицинские заключения, в которых намеренно указывались ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Затем, согласно версии правоохранительных органов, под предлогом оказания помощи бесплодным родителям сотрудники клиники применяли вспомогательные репродуктивные технологии для создания эмбрионов и рождения детей, которых впоследствии продавали и организовывали их вывоз за границу.
По итогу, за два года обвиняемые врачи осуществили сделки по продаже 13 новорожденных детей. Они были проданы за границу за сумму, превышающую 53 миллиона рублей.
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На скамье подсудимых четверо врачей и две суррогатные матери.
В 2020 году стало известно о резонансном уголовном деле о предполагаемой торговле детьми через суррогатное материнство. Расследование велось более двух лет. Поводом послужил случай, когда в одной из квартир Одинцовского района Московской области были обнаружены четверо младенцев под присмотром нянь. Один из детей, которому было полтора года, скончался.
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По материалам следствия, врачи организовывали продажу новорожденных иностранным гражданам под видом оказания медицинских услуг по лечению бесплодия. Суррогатным матерям проводилось экстракорпоральное оплодотворение, после чего родившиеся дети передавались иностранцам. Следствие квалифицирует действия обвиняемых как нарушение законодательства в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Перед судом предстали заведующий отделением ЭКО центра «Петровские Ворота» Тарас Ашитков, акушер-гинеколог высшей категории горбольницы №?1 Красногорска Лилия Панаиоти, репродуктолог клиники NGC Юлиана Иванова и генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников. Также среди обвиняемых две суррогатные матери — Татьяна Блинова и Лилия Валеева.
Им инкриминируются тяжкие преступления, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 до 15 лет. Защитники настаивали на невиновности своих подзащитных, однако, по версии следствия, обвиняемые действовали в составе организованной группы, чьи действия привели по неосторожности к смерти одного из младенцев. Врачей по итогу приговорили к срокам от 16 до 19 лет.
Согласно обвинению группа врачей передала заказчикам, в основном иностранным гражданам, 24 младенцев, получив за это в общей сложности 72,5 млн руб. Дети в дальнейшем были вывезены за границу по поддельным документам.
Адвокаты настаивали на проблемы законодательства.
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Адвокат Наталия Скрябина в беседе с «Известиями» отмечает, что юридическая квалификация договора суррогатного материнства как сделки по купле-продаже детей не находит поддержки в научном сообществе. Отношения в сфере суррогатного материнства регулируются Семейным кодексом РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об актах гражданского состояния», а также приказом Минздрава от 31 июля 2020 года №?803н. Однако действующих норм недостаточно для комплексного регулирования этой сферы. Судебная практика склоняется к трактовке таких договоров как оказания услуг. Тем не менее адвокат подчеркивает невозможность рассматривать их как сделки купли-продажи или подрядные отношения.
Как сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы биологических родителей пострадавших детей, в России продолжают функционировать порядка ста медицинских центров суррогатного материнства с участием иностранных граждан. Все участники рынка внимательно следят за развитием ситуации и испытывают опасения за свою деятельность. По словам адвоката, несмотря на квалификацию дела как торговли людьми, суррогатные матери продолжают выполнять свои обязанности без привлечения к уголовной ответственности.
«В действиях врачей отсутствует состав преступления: они оказывали медицинские услуги строго в рамках законодательства. Формальные нарушения при оформлении документов не могут служить основанием для уголовного преследования. Все дети имеют биологических родителей — иностранных граждан», — подчеркнул защитник.
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Он добавил, что «одинцовское» дело — не единственный подобный процесс в России. Так, летом текущего года в Красноярске был вынесен первый приговор суррогатной матери: гражданка Казахстана Тамара Яндиева получила три года лишения свободы в колонии общего режима.
В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России. Теперь она доступна только для состоящих в браке россиян, а также одиноких женщин, гражданок России, которые не могут по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.
В Петербурге клинику заподозрили в продаже детей для одиноких мужчин.
В Санкт-Петербурге в 2023 году в клинике «Генезис», произошел скандал, связанный с использованием репродуктивных технологий для одиноких иностранных мужчин, в частности из Китая. Скандал разгорелся, когда следственный комитет начал расследование деятельности клиник ВРТ, сосредоточившись на одиноких мужчинах и подозревая их в возможной связи с торговлей детьми.
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В частности, клиника «Генезис» оказалась под подозрением после того, как провела ЭКО с использованием спермы одного мужчины для двух женщин в 2020 году. По делу Петербурге задержаны главный врач и акушер-гинеколог. По информации СКР, задержанные подозреваются в нарушении законодательства о репродуктивных технологиях при заключении договора суррогатного материнства с иностранным гражданином.
Как уточнили в СК, в июне 2019 года медики предоставили платные услуги по программе суррогатного материнства одинокому мужчине — гражданину другого государства, несмотря на действующий запрет. По данным следствия, впоследствии иностранный гражданин заключил отдельный договор с донорским агентством, которое привлекло двух женщин в качестве суррогатных матерей.
Летом 2020 года обе женщины родили детей, генетическим отцом которых выступал этот иностранец. Один из новорожденных был вывезен за границу, второй скончался в Петербурге в период пребывания с няней.