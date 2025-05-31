Пенсии женщин в России оказались выше, чем мужчин

Ранее член Совфеда Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в России достигнет 8907,7 рубля. По словам сенатора, пенсионные выплаты складываются из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданина и фиксированной части, величина которой ежегодно устанавливается правительством. Кроме того, парламентарий добавила, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году будет установлена на уровне 145,69 рубля.