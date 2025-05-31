Пенсии женщин в России оказались выше, чем мужчин

Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин.
Женщины-пенсионеры в России получают пенсию, в среднем, выше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год.
«Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные, с которыми ему удалось ознакомиться.
Согласно официальной статистике, средний размер пенсионного обеспечения для женщин составляет 23 249,58 рубля в месяц, тогда как мужчины получают 23 028,33 рубля. Общая средняя по стране — 23 175,17 рубля. Разница сохраняется на протяжении нескольких лет.
Ранее член Совфеда Ольга Епифанова сообщила, что в 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в России достигнет 8907,7 рубля. По словам сенатора, пенсионные выплаты складываются из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов гражданина и фиксированной части, величина которой ежегодно устанавливается правительством. Кроме того, парламентарий добавила, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году будет установлена на уровне 145,69 рубля.