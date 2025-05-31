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«Парму» покинул последний американец

26-летний американский центровой Ройс Хэмм завершил выступление за «Парму». Об этом сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба.

Источник: Коммерсантъ

В сезоне 2024/2025 Хэмм в составе «Пармы» сыграл в 46 матчах и считался одним из лучших среди игроков. Средние показатели за матч американского центрового в завершившемся сезоне — 15,5 очка, 8,2 подбора (лидер сезона), 1,0 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота при 1,8 потери.

Как сообщает БК «Локомотив-Кубань», Хэмм продолжит карьеру в этом клубе.

Это уже третий американский игрок, покинувший «Парму» по итогам сезона. Ранее сообщалось об уходе Стэнли Уиттакера и Гарретта Нэвелса. Больше игроков американского происхождения в клубе в межсезонье не осталось.