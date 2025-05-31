Участок проспекта Туран в Астане закрыт на ремонт

Ремонтные работы охватят участок между улицами Сарайшык и Керей Жәнібек хандар. В этот период движение транспорта будет организовано в одном направлении — из центра города в сторону аэропорта. Перекрытие будет осуществляться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.
Как подчеркнули в акимате, на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели, а также предусмотрены все необходимые меры безопасности. Водителей и пешеходов просят учитывать изменения при планировании маршрутов.
Ремонт на этом участке — часть поэтапного обновления магистральной улицы, начатого в прошлом году. В 2023 году работы велись от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024-м — от улицы Керей Жәнібек хандар до кольца Жұлдыз.