Участок проспекта Туран в Астане закрыт на ремонт

Ремонт на этом участке — часть поэтапного обновления магистральной улицы, начатого в прошлом году. В 2023 году работы велись от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024-м — от улицы Керей Жәнібек хандар до кольца Жұлдыз.