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Участок проспекта Туран в Астане закрыт на ремонт

В Астане до 8 июня частично ограничено движение по проспекту Туран в связи с проведением работ по среднему ремонту дорожного полотна. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Ремонтные работы охватят участок между улицами Сарайшык и Керей Жәнібек хандар. В этот период движение транспорта будет организовано в одном направлении — из центра города в сторону аэропорта. Перекрытие будет осуществляться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Как подчеркнули в акимате, на месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели, а также предусмотрены все необходимые меры безопасности. Водителей и пешеходов просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

Ремонт на этом участке — часть поэтапного обновления магистральной улицы, начатого в прошлом году. В 2023 году работы велись от моста Тулпар до улицы Сарайшык, а в 2024-м — от улицы Керей Жәнібек хандар до кольца Жұлдыз.