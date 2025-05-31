Sun: на рейсе British Airways заметили голого стюарда, танцующего в уборной

Во время одного из рейсов авиакомпании British Airways экипаж обнаружил в уборной бизнес-класса голого стюарда, который танцевал. Согласно информации газеты Sun, инцидент произошел 25 мая, когда на борту находились 470 пассажиров.
В момент происшествия команда начала проверку самолета, пока раздавали еду и напитки на загруженном рейсе из США в лондонский аэропорт Хитроу.
В ходе проверки руководитель экипажа увидел, как один из стюардов танцует в туалете бизнес-класса, полностью обнаженный. После обнаружения его одели в пижаму, предназначенную для пассажиров бизнес-класса, и пристегнули к одному из кресел до окончания полета.
По прибытии в Великобританию стюарда задержала полиция, и его вывезли с самолета на инвалидной коляске. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей, а коллеги предполагают, что перед вылетом он мог принять запрещенные вещества. Представители British Airways заявили, что расследование по данному случаю ведет полиция.
Ранее в подмосковном Красногорске голый мужчина выпал из окна, пролетел несколько этажей и приземлился на кондиционер соседей. Очевидцы также сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.