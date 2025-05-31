Sun: на рейсе British Airways заметили голого стюарда, танцующего в уборной

По прибытии в Великобританию стюарда задержала полиция, и его вывезли с самолета на инвалидной коляске. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей, а коллеги предполагают, что перед вылетом он мог принять запрещенные вещества. Представители British Airways заявили, что расследование по данному случаю ведет полиция.