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Sun: на рейсе British Airways заметили голого стюарда, танцующего в уборной

Предположительно, мужчина перед вылетом мог принять запрещенные вещества.

Источник: Аргументы и факты

Во время одного из рейсов авиакомпании British Airways экипаж обнаружил в уборной бизнес-класса голого стюарда, который танцевал. Согласно информации газеты Sun, инцидент произошел 25 мая, когда на борту находились 470 пассажиров.

В момент происшествия команда начала проверку самолета, пока раздавали еду и напитки на загруженном рейсе из США в лондонский аэропорт Хитроу.

В ходе проверки руководитель экипажа увидел, как один из стюардов танцует в туалете бизнес-класса, полностью обнаженный. После обнаружения его одели в пижаму, предназначенную для пассажиров бизнес-класса, и пристегнули к одному из кресел до окончания полета.

По прибытии в Великобританию стюарда задержала полиция, и его вывезли с самолета на инвалидной коляске. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей, а коллеги предполагают, что перед вылетом он мог принять запрещенные вещества. Представители British Airways заявили, что расследование по данному случаю ведет полиция.

Ранее в подмосковном Красногорске голый мужчина выпал из окна, пролетел несколько этажей и приземлился на кондиционер соседей. Очевидцы также сообщили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.