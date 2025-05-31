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«Ожидается парадокс»: Россиянам рассказали, какая погода будет на выходных

В Центральной России в начале июня прогнозируется понижение температуры примерно на пять градусов относительно последних майских дней. Несмотря на это, показатели останутся выше средних климатических значений. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая — на 7 градусов температура превышала норму», — отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что подобное изменение нельзя рассматривать как похолодание. Дневные температуры в начале следующей недели будут в диапазоне от 19 до 24 градусов, что всё равно выше климатической нормы на 1−1,5 градуса.

А ранее Life.ru писал, что с начала мая число российских туристов в Москве выросло на 11%, а иностранных — на 39%. Самой оживлённой по числу туристов остаётся Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица. В тройку вошёл и Столешников переулок, ставший с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: сегодня здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.