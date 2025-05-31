«Ожидается парадокс»: Россиянам рассказали, какая погода будет на выходных

А ранее Life.ru писал, что с начала мая число российских туристов в Москве выросло на 11%, а иностранных — на 39%. Самой оживлённой по числу туристов остаётся Никольская улица, соединяющая Кремль и Лубянку. На втором месте Старый Арбат — первая в России пешеходная улица. В тройку вошёл и Столешников переулок, ставший с началом XXI века одной из самых «модных» улиц: сегодня здесь расположились бутики и шоурумы зарубежных и локальных брендов, арт-пространства и фешенебельные отели.