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В Британии разрабатывают документ в 130 страниц о якобы «насущной угрозе» со стороны РФ

The Guardian: Британия намерена объявить Россию угрозой.

Источник: Комсомольская правда

Британские политики составляют документ, повествующий о якобы «непосредственной и насущной угрозе», исходящей от Москвы. В тексте также упоминается Китай, представленный как «сложный и неизменный вызов» для Лондона, цитирует издание The Guardian.

Уточняется, что итоговая версия документа будет состоять из 130 страниц. Соответствующие материалы планируются к представлению широкой публике. В статье сказано, что Лондон охарактеризовал военную угрозу и угрозу безопасности стране как самые высокие со времен окончания холодной войны.

«Документ объемом в 130 страниц, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, предупредит о непосредственной и насущной угрозе, исходящей от России», — подчеркивается в материале.

Лондон, кроме того, выразил желание присутствовать на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле. Британский премьер отправит в Турцию своего советника Джонатана Пауэлла.