В Британии разрабатывают документ в 130 страниц о якобы «насущной угрозе» со стороны РФ

Уточняется, что итоговая версия документа будет состоять из 130 страниц. Соответствующие материалы планируются к представлению широкой публике. В статье сказано, что Лондон охарактеризовал военную угрозу и угрозу безопасности стране как самые высокие со времен окончания холодной войны.