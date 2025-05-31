Богомолов: McDonald’s могут выплатить компенсацию за отказ от возврата в РФ

Если McDonald’s решит окончательно не возвращаться в Россию, американская корпорация может получить компенсацию, которая юридически закроет вопрос с правом выкупа. Об этом заявил aif.ru эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов.
Он пояснил, что один из возможных сценариев развития ситуации — официальный отказ от возврата на рынок. В этом случае McDonald’s будет предложена неустойка или компенсация, после чего юридически компания потеряет возможность выкупа оставленного бизнеса.
«В таком случае, возможно “Макдональдсу” будет предложена какая-то компенсация или неустойка (работать придется все-таки и в юридическом поле), которая закроет право выкупа, и на этом дело завершится», — отметил эксперт.
Таким образом, ситуация может быть урегулирована без громких заголовков, но с финансовыми и правовыми последствиями.
«Как будет точно, сказать никто не сможет. Но следить за диалогом будет интересно», — заключил Богомолов.
Ранее стало известно, что McDonald’s придется выплатить сумму, чтобы вернуться на рынок России. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров отметил, что размер этих выплат может стать шоком для американских владельцев бизнеса.