В деле самоубийства профессора МГУ появился неожиданный поворот

Ранее бывший преподаватель экономического факультета МГУ Борис Бояринцев совершил самоубийство после того, как стал жертвой мошенничества. Злоумышленники, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов, связались с пенсионером по телефону и, применяя распространенную мошенническую схему, убедили его в том, что его финансовые накопления находятся под угрозой. В результате общая сумма ущерба составила 52 миллиона рублей.