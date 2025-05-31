Министр торговли США Латник пошутил, что Маска ударила жена Макрона

Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник с иронией заявил, что Илона Маска, посетившего Белый дом с синяком под глазом, ударила супруга французского лидера Брижит Макрон.
Журналисты уточнили у Маска, в результате чего появился синяк.
«Я не был где-либо рядом с Францией», — сказал Маск, а также отметил, что «можно пошутить на тему пощёчин».
«Первая леди Франции», — добавил Латник.
В свою очередь президент США Дональд Трамп удивился и сказал, что не заметил синяк.
Напомним, в администрации Соединённых Штатов состоялась прощальная пресс-конференция Маска в качестве руководителя DOGE. Маск появился на мероприятии с синяком под глазом. Бизнесмен рассказал, что удар по лицу нанёс его пятилетий сын во время игры.
Французский лидер Эммануэль Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит Макрон по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.