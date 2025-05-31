Министр торговли США Латник пошутил, что Маска ударила жена Макрона

Напомним, в администрации Соединённых Штатов состоялась прощальная пресс-конференция Маска в качестве руководителя DOGE. Маск появился на мероприятии с синяком под глазом. Бизнесмен рассказал, что удар по лицу нанёс его пятилетий сын во время игры.