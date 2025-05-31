Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр торговли США Латник пошутил, что Маска ударила жена Макрона

Дональд Трамп выразил удивление и сказал, что не заметил синяк.

Источник: Аргументы и факты

Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник с иронией заявил, что Илона Маска, посетившего Белый дом с синяком под глазом, ударила супруга французского лидера Брижит Макрон.

Журналисты уточнили у Маска, в результате чего появился синяк.

«Я не был где-либо рядом с Францией», — сказал Маск, а также отметил, что «можно пошутить на тему пощёчин».

«Первая леди Франции», — добавил Латник.

В свою очередь президент США Дональд Трамп удивился и сказал, что не заметил синяк.

Напомним, в администрации Соединённых Штатов состоялась прощальная пресс-конференция Маска в качестве руководителя DOGE. Маск появился на мероприятии с синяком под глазом. Бизнесмен рассказал, что удар по лицу нанёс его пятилетий сын во время игры.

Французский лидер Эммануэль Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит Макрон по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.