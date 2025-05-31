Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов раскрыл неизвестные факты работы с Буше

«Он установил равные условия для всех. Это позволило каждому почувствовать свою значимость и внести вклад в общее дело. То, что вы видели в интернете, — лишь вершина айсберга. Он очень сильный психолог и хороший тренер. Я просто жду не дождусь, когда мы соберёмся в августе и начнём следующий сезон», — отметил капитан «Авангарда» в интервью «Советскому спорту».