Капитан омского «Авангарда» Шарипзянов раскрыл неизвестные факты работы с Буше

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов впервые рассказал о влиянии главного тренера Ги Буше на команду в сезоне 2024/2025. По его словам, канадский специалист сыграл ключевую роль в укреплении командного духа и создании единого коллектива.
Шарипзянов подчеркнул уникальную харизму и психологический талант Буше, который смог найти подход к каждому игроку, независимо от его статуса или опыта.
«Он установил равные условия для всех. Это позволило каждому почувствовать свою значимость и внести вклад в общее дело. То, что вы видели в интернете, — лишь вершина айсберга. Он очень сильный психолог и хороший тренер. Я просто жду не дождусь, когда мы соберёмся в августе и начнём следующий сезон», — отметил капитан «Авангарда» в интервью «Советскому спорту».
По его словам, многое из того, что происходило внутри команды, оставалось за закрытыми дверями и не попадало в публичное поле. Несмотря на то, что «Авангард» не смог завоевать Кубок Гагарина 2025, уступив в финале ярославскому «Локомотиву», приход Ги Буше, безусловно, положительно сказался на качестве игры, добавил капитан «Авангарда».
Ранее мы писали, что капитан омского «Авангарда» вошел в шестерку лучших игроков по итогам сезона КХЛ.