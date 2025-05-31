Сезонная ярмарка откроется на острове Ольхон с 1 июня

С 1 июня на острове Ольхон на Байкале начнет работать сезонная ярмарка «Ольхонские ворота». Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Организация ярмарки «Ольхонские ворота» позволила решить вопрос несанкционированной торговли возле паромной переправы, которая на протяжении ряда лет осуществлялась в этом месте. Кроме того, ярмарка стала новой точкой притяжения для туристов и жителей региона по пути на одно из самых популярных мест отдыха остров Ольхон", — говорится в сообщении.
Ярмарка расположена возле паромной переправы «пос. Сахюрта — остров Ольхон». Она проводится во второй раз. Ее работу организовала служба потребительского рынка и лицензирования. Во время активного туристического сезона (с 1 июня по 30 сентября) здесь можно купить сувениры, продукцию общественного питания, напитки.