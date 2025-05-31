Сезонная ярмарка откроется на острове Ольхон с 1 июня

— Организация ярмарки «Ольхонские ворота» позволила решить вопрос несанкционированной торговли возле паромной переправы, которая на протяжении ряда лет осуществлялась в этом месте. Кроме того, ярмарка стала новой точкой притяжения для туристов и жителей региона по пути на одно из самых популярных мест отдыха остров Ольхон", — говорится в сообщении.