Росфинмониторинг получит право блокировать денежные переводы россиян c 1 июня

Как поясняли ранее представители ведомства, блокировка будет применяться только после тщательного анализа информации по каждой операции. Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК заверил, что финразведка не собирается использовать новые полномочия для массовых блокировок. Он акцентировал внимание на том, что каждое решение о приостановке перевода будет приниматься после скрупулезной проверки обстоятельств.