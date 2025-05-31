Стало известно, как как люди попадают внутрь монумента «Родина-мать зовет»

В пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва» объяснили aif.ru, кто и на каких основаниях может попасть внутрь легендарной скульптуры на Мамаевом кургане.
Внутрь монумента «Родина-мать зовет!» допускаются только те, чье посещение связано с техническим обслуживанием скульптуры, мониторингом ее состояния, подготовкой информационных и познавательных материалов для СМИ или научных организаций.
«Экскурсии для широкой публики внутрь скульптуры не проводятся. Это возможно только по предварительным обращениям и с соблюдением утвержденной инструкции», — уточнили в учреждении.
Напомним, 22 мая 2025 года группа из четырех человек, среди которых находился ректор Московской академии физкультуры Николай Чесноков, была допущена внутрь скульптуры по запросу Волгоградской государственной академии физической культуры.
В составе официальной делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования» Чесноков поднялся по лестнице и оказался внутри головы памятника. Там ему стало плохо. Несмотря на попытки оказать помощь, мужчина скончался до приезда медиков.