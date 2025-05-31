Стало известно, как как люди попадают внутрь монумента «Родина-мать зовет»

В составе официальной делегации VII Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования» Чесноков поднялся по лестнице и оказался внутри головы памятника. Там ему стало плохо. Несмотря на попытки оказать помощь, мужчина скончался до приезда медиков.