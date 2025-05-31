Красноярский край продолжит масштабное обновление здравоохранения

По его словам, сохранение населения и повышение доступности качественной медицинской помощи остаются ключевыми задачами.
В 2024 году в крае было построено 72 новых медицинских объекта, приобретено более 2 тысяч единиц оборудования и 85 автомобилей скорой помощи, капитально отремонтированы 84 учреждения. В 2025 году планируется открытие женских консультаций в Березовке и Богучанах, завершение строительства поликлиник в Красноярске и Емельяново.
Особое внимание будет уделено развитию первичного звена, а также устранению кадрового дефицита, сообщает краевой минздрав со ссылкой на пресс-службу правительства края. Михаил Котюков также поручил увеличить прием в медтехникумы и пересмотреть штатные расписания учреждений, чтобы эффективнее использовать кадровые ресурсы. Кроме того, рассматривается централизация закупок лекарств и внедрение современных информационных систем.
Губернатор отметил, что благодаря целевому обучению и образовательным сертификатам более 60% выпускников медицинского университета уже заключили трудовые договоры с учреждениями края.
«Два года назад в этом зале я приветствовал выпускников медицинского университета. Среди них практически не было желающих работать в государственных учреждениях. Эта ситуация меняется. Более 60% студентов и ординаторов выпускных курсов медуниверситета, которые сейчас обучаются по целевому набору и образовательным сертификатам, определились с местом работы и заключили договоры о трудоустройстве с краевыми медицинскими учреждениями. Очень важно, чтобы молодые специалисты, приезжая на место, получали поддержку. Этого можно добиться, только объединив усилия, я прошу всех работать в этом вопросе максимально слаженно», — подытожил глава региона.