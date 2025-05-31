Красноярский край продолжит масштабное обновление здравоохранения

«Два года назад в этом зале я приветствовал выпускников медицинского университета. Среди них практически не было желающих работать в государственных учреждениях. Эта ситуация меняется. Более 60% студентов и ординаторов выпускных курсов медуниверситета, которые сейчас обучаются по целевому набору и образовательным сертификатам, определились с местом работы и заключили договоры о трудоустройстве с краевыми медицинскими учреждениями. Очень важно, чтобы молодые специалисты, приезжая на место, получали поддержку. Этого можно добиться, только объединив усилия, я прошу всех работать в этом вопросе максимально слаженно», — подытожил глава региона.