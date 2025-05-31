Омич нашел редкий котлетный гриб с леопардовыми полосками

По словам специалистов, расти эти грибы в середине мая. И летом на тихой охоте их можно заметить как в городских парках, там и в лесном массиве. В этом году омичи открыли сезон сбора грибов в Омской области начался еще в середине апреля. В последние дни местные жители активно рассказывают о грибных местах. Это поселок Дачный, особенно богаты грибами Таврический и Любинский районы.