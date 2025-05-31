Омич нашел редкий котлетный гриб с леопардовыми полосками

Житель Омска Николай Николаев обнаружил в лесу необычные грибы с ярко выраженным леопардовым окрасом. Фотографией своей находки он поделился в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
«Трутовик чешуйчатый (он же котлетный гриб) во всей красе», — подписал снимок автор поста.
На фотографии видно, что гриб имеет специфический светло-желтый цвет с темно-коричневыми чешуйками. Такая окраска напоминает пятнистый узор леопарда, что делает находку особенно примечательной.
«Впервые вижу такой необычный гриб. Интересно, его еде можно найти?», — интересовались омичи.
По словам специалистов, расти эти грибы в середине мая. И летом на тихой охоте их можно заметить как в городских парках, там и в лесном массиве. В этом году омичи открыли сезон сбора грибов в Омской области начался еще в середине апреля. В последние дни местные жители активно рассказывают о грибных местах. Это поселок Дачный, особенно богаты грибами Таврический и Любинский районы.
Ранее мы писали, что омичи открыли сезон по сбору благородных грибов.