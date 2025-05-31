Командование ВСУ снимает пограничников с румынской границы

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает разнонаправленными ударами увеличивать зону контроля на ряде участков фронта. В пятницу, 30 мая, начали поступать сообщения об освобождении населенного пункта Алексеевка в Сумской области. По некоторым данным, наши бойцы сейчас находятся в 22 километрах от украинского областного центра Сумы. Кроме того, ВС РФ стремительно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Как передают с мест, противник хоть и пытается в авральном режиме купировать образовавшиеся дыры в обороне, но терпит поражение.