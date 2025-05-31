Украинское командование передислоцирует пограничные подразделения, ранее занимавшиеся задержанием уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для усиления обороны в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ,
Как отмечается, в Сумскую область переброшены подразделения 31-го пого (Черновицкий пограничный отряд), эти пограничники выполняли «стратегическую задачу» для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией.
Он пояснил, что переброшенные черновицкие пограничники задействованы в боях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе 103-й бригады Территориальной обороны из Львова, которая несет на этом участке значительные потери.
«Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как “пушечное мясо”, отправляя именно пограничников на передовые позиции», — добавил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что российская армия продолжает разнонаправленными ударами увеличивать зону контроля на ряде участков фронта. В пятницу, 30 мая, начали поступать сообщения об освобождении населенного пункта Алексеевка в Сумской области. По некоторым данным, наши бойцы сейчас находятся в 22 километрах от украинского областного центра Сумы. Кроме того, ВС РФ стремительно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Как передают с мест, противник хоть и пытается в авральном режиме купировать образовавшиеся дыры в обороне, но терпит поражение.